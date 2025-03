Tag der Berufe: Unternehmen im Ilm-Kreis öffnen ihre Türen

Noch gut eine Woche lang können sich Jugendliche anmelden, um am Tag der Berufe ein Unternehmen zu besuchen. Wie die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte informiert, sei das Interesse an diesem Berufsorientierungsangebot groß. Rund 1000 Jugendliche haben sich demnach bereits für einen Betriebsbesuch in Mittelthüringen angemeldet. „Am 26. März können sie dann direkt die Unternehmen kennenlernen und schauen, ob der Traumberuf den Idealvorstellungen standhält“, sagt Irena Michel, Leiterin der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte. Alle, die noch überlegen, ob sie zum „Tag der Berufe“ gehen, empfiehlt Michel, sich die Gelegenheit nicht entgehen zu lassen und sich einfach noch anzumelden.