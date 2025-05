Tag der Befreiung: Landtagspräsident König: Für Demokratie einstehen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landtagspräsident Thadäus König hat zum 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus dazu aufgerufen, unablässig für die Demokratie einzustehen. "Wir leben in einer starken Demokratie und seit 80 Jahren in einem nicht selbstverständlichen Frieden. Dies gilt es zu bewahren. Dies gelingt nur, wenn wir aus der Mitte der Gesellschaft heraus für andere Menschen und die Grundprinzipien unseres Zusammenlebens einstehen", erklärte König anlässlich des Jahrestages am 8. Mai.