Wenn Jan Turczynski bei den Wettkämpfen der VfB-Mädels dabei ist, „...dann erklingt dort aus hunderten Kehlen das Rennsteiglied“, berichtete der Suhler Bürgermeister in seiner Eröffnungsrede zum Tag der Archive. Das bekannteste Lied von Herbert Roth ist aber nicht nur dort präsent. Ebenso übrigens, wie der Name des Künstlers, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiern würde. Er ist in Straßennamen, Erinnerungstafeln und Wanderwegen in der Stadt verewigt.