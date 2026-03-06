Tag der Archive: Museum bittet Ex-Ingenieure um ehemals geheime Unterlagen

Erfurt (dpa/th) - Das Thüringer Museum für Elektrotechnik ruft frühere Konstrukteure und Entwicklungsingenieure auf, Unterlagen aus ihrer ehemaligen beruflichen Tätigkeit dem Museum zu überlassen. So könnten im zum Museum gehörenden Thüringer Industriearchiv dauerhaft die Zeitzeugnisse bewahrt und der Forschung zur Verfügung gestellt werden, argumentiert das Museum in einer Mitteilung. Denn wenn die Ex-Ingenieure sterben, könnten Hinterbliebene die Papiere entsorgen, weil sie die kultur- und industriehistorische Bedeutung möglicherweise nicht erkennen, so die Befürchtung.