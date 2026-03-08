Wer denkt,in Archiven stauben Akten und Zettel nur so vor sich hin, der irrt. Das Schicksal von bis zu 1000 Menschen wird auch heute noch jährlich durch die Arbeit des Bundesarchivs in der Abteilung Deutsches Reich geklärt, schätzt Sachgebietsleiter Robert-Christian Balsam. Und in dreißig bis vierzig Prozent der Fälle lassen sich zu den identifizierten Soldaten noch Angehörige auffinden. So kann Robert-Christian Balsam auch einige emotionale Geschichten aus seinem Arbeitsalltag im Archiv in Berlin erzählen. Der Historiker hielt beim Programm zum 13. Tag der Archive im Stasi-Unterlagen Archiv Suhl einen Vortrag mit dem Titel „Spurensuche – Recherche nach Militärangehörigen beider Weltkriege und Familienforschung im Bundesarchiv“. Auch wenn das thematisch vom Schwerpunkt des Suhler Archivs abweicht, sei Interesse sichtbar: „Es sind auch Menschen hier, die extra für diesen Vortrag gekommen sind“, sagt Außenstellenleiterin Nancy Nowik vom Stasi-Unterlagen Archiv Suhl. Seit sie einmal einen ähnlichen Vortrag gehört hat, versuchte sie, den Referenten mit diesem Thema herzuholen. „Bei so einem Tag der offenen Tür wollen wir nicht nur unsere spezifische Arbeit hier vor Ort zeigen, sondern uns in der Gesamtheit vorstellen“, sagt sie. Seit 2021 ist das Stasi-Unterlagen Archiv mit seinen insgesamt 13 Standorten eingegliedert in die Organisation des Bundesarchivs. Das Bundesarchiv in seiner Gesamtheit hat die Aufgabe, das Archivgut des Bundes auf Dauer zu sichern und für die Forschung und Recherchen der Bürger benutzbar zu machen.