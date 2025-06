Tag der Architektur: Von Schulen bis Museen - Tag der Architekturen

Über Beispiele gelungener neuer, modernisierter und restaurierter Bauwerke können sich Interessierte an diesem Wochenende beim Tag der Architektur in Thüringen informieren. In 31 Städten und Dörfern öffnen insgesamt 45 Bauwerke und Freianlagen, die sonst teils nicht zugänglich für die Öffentlichkeit sind. Das Spektrum reicht von Wohnanlagen, Schulgebäuden, Sporthallen und Bürobauten bis hin zu Denkmälern und Museen wie etwa die Dampflok-Erlebniswelt in Meiningen.