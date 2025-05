Viele Erwerbstätige sind von dem Problem betroffen

"Wir brauchen auch gesamtgesellschaftlich einen offeneren Umgang mit dem Thema Wechseljahre", sagte Gerlach. Im Jahr 2023 seien in Bayern rund eineinhalb Millionen Frauen im Alter von 45 bis 64 Jahren erwerbstätig gewesen, also in dem Zeitraum, in dem oftmals die Wechseljahr-Beschwerden auftreten. Dies entspräche rund 44 Prozent aller erwerbstätigen Frauen im Freistaat, meinte die Ministerin.