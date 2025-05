Tag der Arbeit: Maikundgebungen der Gewerkschaften in zahlreichen Städten

Erfurt (dpa/th) - Mit Forderungen nach guten Arbeitsbedingungen, fairen Löhnen und einem stabilen Rentenniveau wollen die Gewerkschaften in diesem Jahr am 1. Mai auf die Straße gehen. In Thüringen sind am Tag der Arbeit in etwa 20 Städten Kundgebungen, Demonstrationen und Familienfeste geplant, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hessen-Thüringen mitteilte. Zur zentralen Kundgebung in Erfurt wird neben der Vize-DGB-Landesvorsitzenden Renate Sternatz auch der SPD-Landesvorsitzende, Thüringens Innenminister Georg Maier, erwartet.