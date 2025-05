Passau (dpa/lby) - Die IG Metall fordert am Tag der Arbeit Standorttreue von Bayerns Unternehmen. Da die künftige Bundesregierung die Rahmenbedingungen für die Unternehmen verbessern werde, erwarte die Gewerkschaft Investitionen und Bekenntnisse zu den heimischen Standorten und Arbeitsplätzen. Das sagte der bayerische Bezirksleiter Horst Ott. "Die Politik beginnt also endlich zu liefern. Jetzt sind auch die Unternehmen in der Pflicht."