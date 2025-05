Stiedl verwies auf die Berliner Koalitionsvereinbarung von Union und SPD, in der die künftigen Regierungsparteien eine Tariftreueregelung für den Bund vereinbart haben. "Was sich Schwarz-Rot im Koalitionsvertrag bei den Themen Tariftreue und Investitionen auf die Fahnen geschrieben hat, muss jetzt auch in Bayern ankommen." Der DGB und seine Einzelgewerkschaften hatten bayernweit zu zahlreichen Kundgebungen aufgerufen, allein in München versammelten sich nach Veranstalterangaben 5.000 Menschen auf dem Marienplatz.