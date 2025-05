Tag der Arbeit: DGB-Landeschef will Tariftreuegesetz von der Staatsregierung

Stiedl verwies auf die Berliner Koalitionsvereinbarung von Union und SPD, in der die künftigen Regierungsparteien eine Tariftreueregelung für den Bund vereinbart haben. "Was sich Schwarz-Rot im Koalitionsvertrag bei den Themen Tariftreue und Investitionen auf die Fahnen geschrieben hat, muss jetzt auch in Bayern ankommen", heißt es in einer Mitteilung des DGB.