Steile Stufen führen den Hang hinauf. Der Blick schweift über terrassierte Beete. Links und rechts des schmalen Weges weisen kleine Plastikschilder darauf hin, was in jeder Reihe angebaut wird: Schnittlauch, Salate, Zwiebeln und sogar Wassermelonen wachsen hier, alles in unterschiedlichen Reifegraden. An diesem Sommermorgen packen acht Männer und Frauen die Früchte in große, grüne Boxen. Im Tafelgarten des Johannes-Falk-Projekts im Westen von Arnstadt hat die Erntezeit begonnen.