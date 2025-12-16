 
  6. Gutes tun für Menschen, die wenig haben

Tafel Zella-Mehlis Gutes tun für Menschen, die wenig haben

In der Vorweihnachtszeit Gutes tun – das ist Anliegen von Bürgermeister Torsten Widder, der in diesem Jahr erstmals die Tafel Zella-Mehlis mit einer besonderen Aktion unterstützt.

1
Der Zella-Mehliser Bürgermeister Torsten Widder hat in der Adventszeit bei der Ausgabe der Lebensmittel an Bedürftige geholfen und außerdem Tafel-Koordinatorin Michaela Gottwald einen symbolischen Scheck übergeben. Foto: Stadtverwaltung Zella-Mehlis

Der Zella-Mehliser Bürgermeister kann anpacken. Das hat er dieser Tage in der Tafel-Ausgabestelle am Karl-Liebknecht-Platz gezeigt. Er hatte bei einem Vor-Ort-Termin versprochen, dass er bei der Ausgabe helfen würde und das Versprechen jetzt eingelöst. Mit Büroleiter Oliver Gießler und Fachbereichsleiterin Annika Ansorg war er vor Ort. Im Gepäck hatte der Bürgermeister nicht nur einen Spendenscheck über 200 Euro, sondern auch ein paar Stunden Zeit, um beim Auspacken und Sortieren der Waren und anschließend der Ausgabe der Lebensmittel zu helfen.

So haben sich der Bürgermeister und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Freitag, 12. Dezember, persönlich ein Bild gemacht und kamen mit den ehrenamtlichen Helfern, aber auch den Kunden ins Gespräch. „Wir würdigen, was im Ehrenamt für diejenigen in unserer Gesellschaft geleistet wird, die nicht so viel haben“, sagte Torsten Widder und übergab den Spendenscheck in Höhe von 200 Euro. Die Tafeln seien wichtiger Bestandteil, um jene Menschen aufzufangen, die von Armut betroffen oder bedroht sind.

168 Abholer nehmen Hilfe in Anspruch

Insgesamt 168 Abholer sind bei der Tafel Zella-Mehlis registriert. Wenn an drei Tagen pro Woche die Ausgabestelle ihre Türen öffnet, dann können sie Lebensmittel – von frischem Obst und Gemüse über Backwaren bis hin zu Konserven und anderen haltbaren Lebensmitteln – abholen. Vor allem Familien gehören zu den Kunden, die regelmäßig Montag, Mittwoch oder Freitag vorbeischauen, weiß Michaela Gottwald, Tafel-Koordinatorin beim Diakoniewerk Sonneberg und Hildburghausen/Eisfeld, dem Träger der Tafel sowie des Kleiderlädchens mit Herz in der Mühlstraße in Zella-Mehlis. Im kommenden Jahr soll ein weiterer Termin speziell für Rentner angeboten werden, denn die Koordinatorin ist sich sicher: „Viele scheuen sich, die Tafel in Anspruch zu nehmen, aber die Not ist groß“.

Die Tafel Zella-Mehlis bezieht ihre Spenden von insgesamt neun Supermärkten, Großmärkten, Bäckern und Wurstwarenherstellern aus Zella-Mehlis und Umgebung. Zudem können Lebensmittel bei Bedarf aus einem Großlager von Tafel Deutschland in Ilmenau abgeholt werden, und nicht zuletzt kommen auch Privatleute vorbei und geben Spenden wie beispielsweise Konserven ab. Insbesondere Süßigkeiten, Kaffee und Milch sowie Butter seien gefragt, aber selten vorhanden.

Acht ehrenamtliche Helfer

Acht ehrenamtliche Helfer decken alle Aufgaben ab – von der Abholung über das Auspacken der Ware bis hin zur Ausgabe. Alle gespendeten Lebensmittel müssen sorgfältig geprüft und vor Ort bis zur Ausgabe aufbewahrt werden. Dazu wurden beispielsweise erst in diesem Jahr zwei neue große Kühlschränke angeschafft, die aus Förderungen und Spenden finanziert wurden. Außerdem erhält die Tafel Unterstützung durch den Landkreis und die Stadt Zella-Mehlis. Im kommenden Jahr soll die Ausgabestelle umgebaut und verschönert werden. Auch hierfür sicherte der Bürgermeister Unterstützung zu. Und nicht zuletzt: Die Aktion in der Vorweihnachtszeit soll keine Eintagsfliege sein, sondern auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.

Die Diakonie hatte die Ausgabestelle im September 2023 als Träger übernommen, nachdem der vorherige Träger ausgefallen war. So konnte die ehrenamtliche Arbeit fortgeführt werden. Seit Frühjahr 2024 ist die Anlaufstelle in Zella-Mehlis Mitglied im Landesverband „Tafel Thüringen“ und damit auch an die Leistungen des Verbands angeschlossen. Im Dachverband ist Zella-Mehlis Teil einer großen Gemeinschaft, die die Werte gemäß des Leitbildes von Tafel Deutschland lebt.

Die Öffnungszeiten

Die Tafel Zella-Mehlis befindet sich in der Forstgasse 27. Die Ausgabe erfolgt immer Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 15 Uhr. Dienstag und Donnerstag besteht die Möglichkeit, einen Tafelausweis zu beantragen, der zur Abholung der Lebensmittel berechtigt.