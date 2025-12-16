Tafel Zella-Mehlis: Gutes tun für Menschen, die wenig haben

Der Zella-Mehliser Bürgermeister kann anpacken. Das hat er dieser Tage in der Tafel-Ausgabestelle am Karl-Liebknecht-Platz gezeigt. Er hatte bei einem Vor-Ort-Termin versprochen, dass er bei der Ausgabe helfen würde und das Versprechen jetzt eingelöst. Mit Büroleiter Oliver Gießler und Fachbereichsleiterin Annika Ansorg war er vor Ort. Im Gepäck hatte der Bürgermeister nicht nur einen Spendenscheck über 200 Euro, sondern auch ein paar Stunden Zeit, um beim Auspacken und Sortieren der Waren und anschließend der Ausgabe der Lebensmittel zu helfen.