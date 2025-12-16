Tafel Zella-Mehlis: Gutes tun für Menschen, die wenig haben

Acht ehrenamtliche Helfer

Acht ehrenamtliche Helfer decken alle Aufgaben ab – von der Abholung über das Auspacken der Ware bis hin zur Ausgabe. Alle gespendeten Lebensmittel müssen sorgfältig geprüft und vor Ort bis zur Ausgabe aufbewahrt werden. Dazu wurden beispielsweise erst in diesem Jahr zwei neue große Kühlschränke angeschafft, die aus Förderungen und Spenden finanziert wurden. Außerdem erhält die Tafel Unterstützung durch den Landkreis und die Stadt Zella-Mehlis. Im kommenden Jahr soll die Ausgabestelle umgebaut und verschönert werden. Auch hierfür sicherte der Bürgermeister Unterstützung zu. Und nicht zuletzt: Die Aktion in der Vorweihnachtszeit soll keine Eintagsfliege sein, sondern auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.