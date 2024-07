„Wir haben es geschafft“, sagt Dieter Weiprecht, Leiter der Tafel in Meiningen. Er und sein Team haben vergangene Woche den Umzug von der Kreuzstraße in den nur wenige Gehminuten entfernten Brückenweg gemeistert. Eine Woche haben die Mitarbeiter und Handwerker des Trägers - dem Sozialwerk Meiningen - fleißig angepackt: Kisten gefüllt, Möbel abgebaut, Kühlschränke und Gefriertruhen in den extra hierfür organisierten Möbelwagen verladen, am neuen Standort aufgebaut und die Kartons wieder ausgeräumt. „Das war schon sehr anstrengend“, gesteht Dieter Weiprecht. Er war froh, am Freitagnachmittag alles an Ort und Stelle zu haben. Entsprechend hoch war der Andrang am Montag, nach dem die Tafel für eine Woche nicht öffnen konnte. Die etwa 160 Tafelkunden werden von 35 Frauen und Männern in ehrenamtlicher Tätigkeit mit Lebensmitteln versorgt. Dreimal wöchentlich, montags, mittwochs und freitags, öffnet die wohltätige Einrichtung ihre Türen, um Bedürftige aus der Region zu versorgen. Etwas rückläufig sind die Zahlen der Tafelkunden. Die Warteliste, die vor mehr als einem Jahr bestand, wurde abgebaut. Lebensmittel sind mittlerweile ausreichend vorhanden.