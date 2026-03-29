Guntram Wothly, Ehrenamtsbeauftragter der Thüringer Staatskanzlei, hatte jüngst bei seinem Besuch der Meininger Tafel einen Scheck über 5000 Euro dabei. Die Summe stammt aus dem Landesprogramm zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und Ehrenamts im Freistaat. Allein im Jahr 2025 konnten auf diese Weise 763 Vorhaben gefördert werden. Dahinter steht ein klares Signal: Es geht darum, das Ehrenamt vor Ort nicht nur zu unterstützen, sondern ihm auch die Anerkennung zu geben, die es verdient. Bereits Ende Februar durften sich 31 Vereine im Landkreis über symbolische Förderurkunden im Gesamtwert von rund 230.000 Euro freuen.