Freitagmittag in der Ilmenauer Ausgabestelle der Tafel, die getragen wird vom Marienstift Arnstadt: Der Andrang sowohl bei der Lebensmittel-Ausgabe als auch dort, wo man sich nach Kleidung aus zweiter Hand umschauen kann, ist nicht ganz so groß wie gewöhnlich – Urlaubszeit. Die ist tatsächlich auch bei der Ilmenauer Tafel in den Ferienmonaten und über die Weihnachtsfeiertage bis weit in den Januar hinein – vor allem durch weniger ukrainische Tafelnutzer – spürbar, wie deren Chef Marco Heilwagen seinen Gästen aus dem Kreisverband der Linken erklärt.