Tätowierung als Engagement Abgeordnete lassen sich Organspende-Tattoo stechen

Laut Geschäftsführerin und Mitgründerin von Junge Helden e.V., Angela Ipach, gebe es seit zwei Jahren die Kampagne, bei der 750 Tattoostudios in ganz Deutschland teilnehmen würden. Das Tattoo ist kostenlos, in München spendete jeder Abgeordnete 100 Euro. Mittlerweile tragen über 10.000 Menschen in Deutschland das Symbol auf ihrer Haut.