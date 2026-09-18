Täter radelte davon: Schüsse auf Meininger Markt - Polizei sucht Zeugen

Meiningen (dpa/th) - Vermutlich mit einer Schreckschusswaffe hat ein Radfahrer auf dem Markt in Meiningen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) um sich geschossen. Aufgrund einer Zeugenaussage geht die Polizei derzeit nicht davon aus, dass der Mann in der Nacht gezielt auf Personen schoss, wie die Landespolizeiinspektion Suhl mitteilte. Zudem deuteten die aufgefundenen Hülsen auf eine Schreckschusswaffe hin.