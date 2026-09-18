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Täter radelte davon Schüsse auf Meininger Markt - Polizei sucht Zeugen

Ein Mann auf einem Fahrrad gibt mehrere Schüsse ab, dann verschwindet er. Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe. Was bislang bekannt ist.

Täter radelte davon: Schüsse auf Meininger Markt - Polizei sucht Zeugen
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Die Polizei geht nicht davon aus, dass gezielt auf Personen geschossen wurde. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Meiningen (dpa/th) - Vermutlich mit einer Schreckschusswaffe hat ein Radfahrer auf dem Markt in Meiningen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) um sich geschossen. Aufgrund einer Zeugenaussage geht die Polizei derzeit nicht davon aus, dass der Mann in der Nacht gezielt auf Personen schoss, wie die Landespolizeiinspektion Suhl mitteilte. Zudem deuteten die aufgefundenen Hülsen auf eine Schreckschusswaffe hin.

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Der Täter radelte den Angaben zufolge nach den Schüssen davon. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und bittet Zeugen um Hinweise. Der Gesuchte soll etwa 35 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Zudem soll er dunkel gekleidet gewesen sein.