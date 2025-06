Täter in U-Haft: Jugendlicher mit Messer verletzt - Zustand kritisch

Altendorf (dpa/lby) - Ein Jugendlicher ist mit einem Messer schwer verletzt worden und befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus. Mutmaßlicher Täter sei ein 21-Jähriger, der sich bereits unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes in U-Haft befindet, teilte die Polizei mit. Eine 22-jährige Frau sowie ein gleichaltriger Mann wurden am Samstagabend in Altendorf (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) durch den 21-Jährigen leicht verletzt.