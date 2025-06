Täter in Eisfeld: Von Seniorin Geldkarte und mehrere Tausend Euro erbeutet

Eisfeld - Bereits am 12. März 2025 hätten die Täter der 75-Jähringen unbemerkt die persönlichen Dokumente entwendet, als diee in einem Einkaufsmarkt in der Coburger Straße in Eisfeld war. Mit der Bankkarte hob eine Person gegen 13:35 Uhr unberechtigt Geld in einer Bankfiliale in der Marktstraße in Eisfeld ab. Zudem wurde die Bankkarte in Einkaufsmärkten in Coburg verwendet, teilte die Polizei jetzt mit.