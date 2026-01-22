Fürth (dpa/lby) - Schmuck im Wert von rund 100.000 Euro ist bei einem Einbruch in Fürth gestohlen worden. Die Täter flüchteten, wie die Polizei mitteilte. Sie verschafften sich demnach über die Terrassentür am Mittwoch Zutritt zu dem Reihenhaus. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Laut Polizei wurden sämtliche Schränke und Schubladen von den Tätern durchwühlt. Die Polizei sucht nach Zeugen.