Täter flüchtet vom Tatort: Frau durch massive Gewalt getötet

Wie die Polizei mitteilte, kam es in einer Wohnung in Eisenach, Stedtfelder Straße, am Samstagabend zu einem Tötungsdelikt. Eine 35-jährige Frau wurde derart schwer verletzt, dass sie noch in der Nacht starb. Eine 20-jährige Frau wurde ebenfalls schwer verletzt und in die Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 37-jährigen Deutschen, der vor Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte vom Tatort flüchtete.