Täter flieht: Acht Verletzte bei Party – 16-Jähriger mit Messer attackiert

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Unbekannte zunächst einem 24-Jährigen unvermittelt gegen den Kopf. Als dieser zu Boden ging, konnte er den Angaben nach erkennen, wie der Angreifer dessen 16-jährigen Freund mit einem Messer am Unterarm verletzte. Im weiteren Verlauf wurden weitere Besucher der Veranstaltung verletzt. Insgesamt wurden acht Menschen medizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Ob darunter Schwerverletzte waren, war zunächst unklar.