Täter flieht: Acht Verletzte bei Party – 16-Jähriger mit Messer attackiert

Egling - Bei Auseinandersetzungen auf einer Party im oberbayerischen Egling sind acht Menschen verletzt worden. Ein 16-Jähriger erlitt nach Angaben der Polizei eine erhebliche Schnittverletzung am rechten Unterarm. Der Täter ist demnach flüchtig.
Der Täter schlägt einen 24-Jährigen nieder und verletzt einen 16-Jährigen mit einem Messer. Rund 700 Menschen sind auf dem Gelände, etwa 60 Polizisten im Einsatz. Dennoch gelingt dem Täter die Flucht.
Egling - Bei Auseinandersetzungen auf einer Party im oberbayerischen Egling sind acht Menschen verletzt worden. Ein 16-Jähriger erlitt nach Angaben der Polizei eine erhebliche Schnittverletzung am rechten Unterarm. Der Täter ist demnach flüchtig.
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Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Unbekannte zunächst einem 24-Jährigen unvermittelt gegen den Kopf. Als dieser zu Boden ging, konnte er den Angaben nach erkennen, wie der Angreifer dessen 16-jährigen Freund mit einem Messer am Unterarm verletzte. Im weiteren Verlauf wurden weitere Besucher der Veranstaltung verletzt. Insgesamt wurden acht Menschen medizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Ob darunter Schwerverletzte waren, war zunächst unklar.
Als die ersten Einsatzkräfte auf dem Festgelände mit rund 700 Besuchern eintrafen, war die Lage laut Polizei sehr unübersichtlich, die Stimmung aufgeheizt und teilweise aggressiv. Bei der kontrollierten Räumung der Veranstaltung wurden mehrere Menschen gefesselt oder in Gewahrsam genommen. Trotz einer Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht gefasst werden. Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus und bittet Zeugen um Hinweise.