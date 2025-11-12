Johanna Zander erkämpfte sich bei den Dracula Open in Bukarest (Rumänien) das nächste Top-Resultat. Die junge Meininger Taekwondo-Kämpferin ging beim letzten internationalen Wettkampf vor der U18-EM in der Schweiz in der Klasse Jugend A bis 42 kg weiblich an den Start. Sie arbeitete sich mit zwei starken Kämpfen bis ins Finale. Hier stand sie einer erfahrenen, zwei Jahre älteren, türkischen Gegnerin gegenüber. Dieser Kampf war spannend und die Mädels lieferten sich ein starkes Kopf-an-Kopf-Rennen. Letztlich musste sich Zander 13:15 geschlagen geben. Trainer Sebastian Große war mit dem zweiten Platz sehr zufrieden, da Johanna mit ihrem Training und ihrer Einstellung auf dem richtigen Weg zur EM ist. Kaum zu Hause angekommen, ging auch die offizielle Nominierung der Deutschen Taekwondo-Union (DTU) ein. Jetzt steht es endgültig fest, dass Johanna Carlotta Zander vom KSZU Meiningen Deutschland bei der U18-Euromeisterschaft vom 18. bis 21. November in der Schweiz vertritt.