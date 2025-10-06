Im Jahr 2023 haben die Vereinsmitglieder noch das 25-jährige Bestehen des Trusetaler Bushido Karate-Vereins gefeiert. Ein Vierteljahrhundert voller sportlicher Erfolge, jährlicher Jugend-Camps auf dem Vereinsgelände in der Karl-Marx-Straße und viel ehrenamtlichen Engagements und Veranstaltungen in der ganzen Region. Zwei Jahre später waren die Meinungsverschiedenheiten nun offenbar zu groß. Bis zum 30. November verlässt ein Teil der einstmals rund 200 Vereinsmitglieder die alte Schule und zieht in die Trusetaler Gewerbeimmobilie, in der auch der Sagasser-Getränkemarkt und die Allianz-Versicherung beheimatet sind.