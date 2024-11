Der Name hat sich in Südthüringen mittlerweile herum gesprochen: Silvia Bergner. Die Suhlerin mit herzlicher Verbindung in die Salzstadt hat die Frauen und Männer im Blick, die viel Zeit haben, Zeitung zu lesen – vorzugsweise digital. Abgeleitet aus dem Englischen Wort für Zeitung, Newspaper, führt die 55-Jährige in der kommenden Woche ihre erste E-Paper-Schulung in Bad Salzungen durch: Donnerstag, 28. November, 10 Uhr, im Mehrgenerationenhaus in der Bahnhofstraße 6. (Anmeldungen unter 03695/5969860, seniorenbuero-wak@sozialwerk-thueringen.de oder auf erlebniswelt.insuedthueringen.de/schulungen/). Elvira Fischer, Leiterin des Seniorenbüros Wartburgkreis, und Heidi Holland-Moritz, Mitglied des Computer- und Internet-Cafés für Senioren, haben Silvia Bergner sowie deren zukunftsorientierte Intention bereits kennen gelernt (wir berichteten am 16. November) und für unterstützenswert befunden. Rentner mit Interesse am Digitalen treffen sich jede Woche zwei Mal im Mehrgenerationenhaus – auch um mit ihren Kindern und Enkelkindern auf E-Paper-Augenhöhe zu sein.