Tabaksüchtige: Zahl der Rauchpatienten in Thüringen am stärksten gestiegen

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der exzessiven Raucher ist in Thüringen in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Laut einer Hochrechnung der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) auf Basis ihrer Versicherten stieg die Zahl der Tabaksüchtigen im Freistaat von 2013 bis 2023 auf das Doppelte an, wie die Krankenkasse mitteilte. Das sei bundesweit die stärkste Zunahme gewesen. Demnach wurden 2023 in Thüringen rund 140.000 Menschen wegen Tabakabhängigkeit, Entzugserscheinungen oder psychischer Probleme aufgrund von Tabak ärztlich behandelt.