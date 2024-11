Bereits zum vierten Mal in Folge hat die Sonneberger Ü30-Party stattgefunden. Wie die anderen Veranstaltungen zuvor war auch diese erneut ausverkauft. Bis halb drei in der Nacht machten die Junggebliebenen das Tanz-Parket unsicher. Bereits in wenigen Monaten geht die Veranstaltungsreihe in die fünfte Runde. Unter dem Motto „10 Jahre Schlossberg“ findet am Samstag, 15. Februar, auf dem Schlossberg die nächste Fete statt. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf im Metropol.