Seit dem 20. September vergangenen Jahres ist an beiden Standorten der Ilm‑Kreis‑Kliniken ein neues, digitales Parksystem mit Kennzeichenerkennung in Betrieb. Die Umstellung auf ein schrankenloses, vollautomatisches Verfahren sollte das Parken für Patienten und Besucher vereinfachen – und gleichzeitig das weitverbreitete unberechtigte Parken eindämmen, hieß es seitens der Kliniken zu den Gründen dafür.