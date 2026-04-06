Nashwa Alsamsam und ihr Mann Wisam Alkhatib sind beruflich wieder ganz in Meiningen zu Hause. Im August vergangenen Jahres hatten sie in der Reihersgasse das „Arabesque“ in Schmalkalden eröffnet und so orientalische Küche in die Fachwerkstadt gebracht – mit Falafel, Hummus und weiteren Spezialitäten. „Wir sind sehr gut aufgenommen worden, die Gäste waren begeistert und kamen zum Probieren“, erzählt Nashwa Alsamsam. Das machte Hoffnung auf mehr. Neben dem „Arabesque“ in Meiningen hätte dies ihr zweites Standbein werden können.