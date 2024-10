Synthetische Betäubungsmittel: Droge Captagon in Thüringen bislang kaum Thema

Erfurt/Jena (dpa/th) - Die zuletzt etwa wegen großer Funde bekannt gewordene illegale Aufputschdroge Captagon beschäftigt die Behörden und Fachstellen in Thüringen bislang noch nicht allzu sehr. Bisher sei nur ein Fall bekannt, bei dem die Polizei eine kleinere Menge Tabletten in Thüringen gefunden hatte, teilte das Landeskriminalamt auf Anfrage mit. Allerdings betont das LKA, dass der Wirkstoff von Captagon bei Sicherstellungen in der Regel nicht gesondert erfasst werde und die Zahlen somit nicht belastbar seien.