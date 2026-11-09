München - Mit politischer Prominenz wird in München das 20-jährige Bestehen der Hauptsynagoge Ohel Jakob gefeiert. Als Ehrengäste haben sich am Montag (16.30 Uhr) Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) angekündigt. Die Freude über das Jubiläum ist aber nicht ungetrübt, schließlich sieht sich die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern immer wieder mit Anschlagsversuchen und Angriffen konfrontiert.