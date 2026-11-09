"Wir sind keine Randnotiz"

IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch betonte: "Diese Synagoge ist die sichtbare Gegenwart in München, aber sie ist auch das steingewordene Versprechen einer jüdischen Zukunft." Seit 20 Jahren sende sie ein deutliches Signal: "Jüdische Menschen gehören dazu. Wir sind keine Randnotiz. Wir stehen, wortwörtlich, in der Mitte der Stadt", sagte Knobloch. "Heute, da der Judenhass ein Ausmaß erreicht hat, das wir uns 2006 nicht hätten vorstellen können, ist diese Botschaft, dieses Versprechen, so wichtig wie nie."