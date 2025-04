Stölzl wurde 1897 in München geboren und studierte ab 1919 am Bauhaus in Weimar. Bald galt sie als eine der wichtigsten Textilkünstlerinnen ihrer Zeit. 1931 emigrierte sie in die Schweiz. Ihre Werke hängen in Museen wie dem MoMA in New York, dem Victoria and Albert Museum in London oder der Neuen Sammlung in München.