Es ist erst wenige Tage her, als – wie berichtet – die Griffelhand am Griffelpfad auf dem Fellberg in Steinach und somit an ihrem künftigen Bestimmungsort feierlich enthüllt und eingeweiht wurde. Noch vor einem Jahr gab es die mehr als zwei Meter hohe Holzskulptur einer überdimensionalen Hand mit metallenem Griffel zwischen den Fingern noch gar nicht. Entstanden ist sie bekanntermaßen im Rahmen des alljährlichen Bildhauersymposiums in Steinach in der letzten Juniwoche 2024. Und eben jene letzte Juniwoche steht in 2025 nun auch wieder kurz bevor.