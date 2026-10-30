Als es nach den Vorträgen und einer kleinen Fragestunde in die Katakomben ging, da schaute man in viele zufriedene Gesichter. Eine gute Stunde lang hatten Brotterode-Trusetals Bürgermeister Kay Goßmann und Planer Sebastian Spieß aus Gotha einen Streifzug durch die Baugeschichte des Inselbergbades unternommen, das gerade energetisch runderneuert wurde. Schwimmmeister und Betriebsleiter Florian Dupke steuerte von der Zuschauerbank aus Ergänzungen bei. Am Ende wurden er und sein Team ob ihres Engagements mit einer Sympathiewelle überschüttet.