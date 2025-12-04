Symbol für Neutralität: Rechtspfleger können künftig Robe tragen

Übergangszeit für Gerichtszweigstellen

Mit der Gesetzesänderung stimmte das Parlament auch einer Übergangsregelung zu. Konkret wurde die Genehmigung für die Gerichtsstandorte Bad Lobenstein und Ilmenau erneut verlängert. Die letzte Verlängerung für die Zweigstellen war im Jahr 2018 verabschiedet worden, damals noch inklusive des Standorts Saalfeld. Die Zweigstellen waren nach 2006 entstanden, als die Zahl der Amtsgerichte in Thüringen von 30 auf 23 verringert wurde. Sieben ehemalige Gerichte wurden zu Zweigstellen, die in verbliebene Amtsgerichte eingegliedert werden sollten.