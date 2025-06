Eigentlich sollten solche Überraschungen, wie sie jetzt am Fernwärmenetz der Stadt am Abzweig Friedrich-König-Straße zur Gutenbergstraße entdeckt wurden, nicht vorkommen. Schließlich haben die Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis (SWSZ) insbesondere mit einer alle zwei Jahre durchgeführten Trassenbefliegung das über- und unterirdische Netz mit Drohnen fest im Blick. Eine Wärmebildkamera spürt dabei eventuelle Schadstellen, auf, an denen der im Netz zirkulierende 110 Grad Celsius heiße Dampf austritt.