SWR-Serie bei Arte und der ARD Serie über Fake-Jude kritisiert Klischees und Kulturszene

Wer sind die Macher dieser Serie?

Die Idee zu "Jossi" hatte der Russland-deutsche, nichtjüdische Schauspieler und Autor Dimitrij Schaad ("Die Känguru-Chroniken", "Kleo", "Kacken an der Havel"). Er ist Creator zusammen mit dem Produzenten Philip Voges.

Die Drehbücher schrieb ein jüdisch-deutsch-russisches Team - ein sogenannter Writers' Room bestehend aus Jonas Zimmermann, Leo Khasin und Andrej Sorin. Regie führte Wolfgang Groos ("Enkel für Anfänger", "Enkel für Fortgeschrittene").

Angesichts der möglichen Fettnäpfchen bei der ganzen Thematik war es offensichtlich eine hohe Kunst, Ernsthaftigkeit und Komik auszubalancieren und das Fremdschämpotenzial gering zu halten.

Wer spielt in "Jossi" mit?

Jannik Schümann genießt sichtlich das Spektrum seiner Hochstaplerrolle: "Ich bin weder Russland-deutsch noch jüdisch, deshalb war es für mich wahnsinnig spannend und gleichzeitig eine große Herausforderung", sagt der 34-Jährige. "Ich wollte diese beiden Welten so authentisch wie möglich verstehen und darstellen. Dafür habe ich unter anderem Russischunterricht von unserem Autor Leo Khasin bekommen, der selbst jüdisch ist. Er war außerdem als Berater am Set und eine wichtige Unterstützung für mich."

Nilam Farooq verkörpert Dana als kluge, warme Person zum Verlieben. "Ich finde bei Dana den Blick, den sie auf die Branche hat, ganz toll - weil ich den zu großen Teilen auch teile", sagt die 37-Jährige. "Sie brennt zwar dafür, aber sie verbrennt nicht daran und das finde ich sehr gesund."

Hervorragend besetzt ist auch Wanjas Familie: Rezo Tschchikwischwili und Marina Weis spielen die sowjetisch geprägten Eltern Boris und Sveta Germann, Irina Kurbanova mimt die Schwester Mascha, die Jura studiert. Ljuba Krbová ist als Wanjas Tante Luba zu sehen, die vor judenfeindlichen Ressentiments nur so strotzt.

Hollywood-Großkotz und unberechenbarer Narzisst

Thomas Loibl spielt den cholerischen Hollywood-Großkotz und unberechenbaren Narzissten Sam Rosenberg. Der Filmemacher ist besessen davon, "authentisch" zu besetzen - eine Parodie auf Psychoterror-Klischees der Künstlerszene.

Maria Simon spielt die Filmproduzentin Bettina Schmitt, die sich bei Wanja mit einem simpel gefälschten Nachweis von dessen Jüdischsein zufriedengibt, Uwe Preuss mimt einen Verehrer von Wanjas Mutter, die Tschaikowsky-Liebhaberin ist.

Eine tolle Rolle hat Garry Fischmann, der Wanjas Freund Assaf spielt, einen aus Israel stammenden Betreiber des Berliner Escape-Rooms "Escape The Reich", in dem Wanja jobbt. Wanja stellt dort in Pappkulissen einen Juden dar, der sich vor den Nazis versteckt - und den Besucherinnen und Besuchern dann heldenhaft aus seiner Falle befreien können.

Fischmann ist eine Art Treppenwitz der ganzen Produktion, denn der gebürtige Dortmunder erfüllt alle Voraussetzungen, die in "Jossi" für die Rolle des Jossi gesucht werden. Er sagt selbst: "Ich bin ja genau die Person, die laut Drehbuch nicht existiert: ein Russisch sprechender jüdischer Schauspieler, der nicht Daniel Donskoy heißt."

Was ist gelungen an der Serie?

Die Serie ist auch eine Mediensatire. Sie nimmt neben vielen gesellschaftlichen Klischees auch die Filmbranche aufs Korn. Am Anfang besucht Wanja eine Schauspielerparty, auf der alle vielbeschäftigt und erfolgreich tun und zu anderen nur nett sind, wenn die was vorzuweisen haben oder bei der Karriere behilflich sein könnten.

Dana sagt hier zu Wanja den für Deutschland, Österreich und die Schweiz vielsagenden Satz: "Kennst doch die Branche, die wollen alle in 'nem "Tatort" mitspielen, aber keiner will die Dinger wirklich gucken."

Was ist an der Serie auszusetzen?

Nachdem Wanja am Ende aus Versehen ein Neonazi-Attentat auf eine Synagoge verhindert hat, wird er gefeiert wie ein Held, ist plötzlich "der berühmteste Jude Deutschlands". Er wird in eine Talkshow eingeladen.

Spätestens hier fällt auf, dass die Serie islamistischen und auch linken Antisemitismus als Thema lieber umgeht. Außerdem ist die Serie gerade für Berlinkenner sehr sichtbar in weiten Teilen eben nicht in der deutschen Hauptstadt gedreht worden, sondern in Prag.

Als die Miniserie in der sechsten Folge endlich an Fahrt und Fallhöhe gewonnen hat, endet sie, als würde eine weitere, wirklich abschließende letzte Folge fehlen. Ob es eine zweite Staffel gibt, ist offen.