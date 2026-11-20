Die Bad Salzunger Fernsehjournalistin Annika Erbach hat die Bratwurst ins öffentlich-rechtliche Licht gerückt – und einen Rekorderfolg erzielt: 1,8 Millionen Aufrufe in vier Wochen hat ein Beitrag der „Handwerkskunst“ des Südwestdeutschen Rundfunks (SWR) mit dem Thüringer Fleischermeister Marian Michel aus Weitisberga erreicht. Die Reporterin spricht von der Folge „Wie man eine Original Thüringer Rostbratwurst macht“ als absolutem Senkrechtstarter auf YouTube.