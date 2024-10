Swing State Michigan Das Amerika zweiter Klasse

Flint - LeeAnne Walters hat die Probe, mit der damals alles anfing, noch immer zu Hause. Sie führt in ihre Küche in Flint im US-Bundesstaat Michigan, wo sie erstmals bemerkt hatte, dass etwas mit dem Trinkwasser in ihrer Heimatstadt nicht stimmt. Zehn Jahre ist das nun her. "Wir hatten die Kinder ins Bett gebracht", erinnert sich Walters daran, wie sie und ihr Ehemann die Küche nach dem Abendessen sauber machten. "Wir räumten die Spülmaschine ein - und plötzlich kam einfach nur braunes Wasser aus dem Hahn."