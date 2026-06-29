„36 Grad und es wird noch heißer“, singt Inga Humpe von der Band Zweiraumwohnung. Der Titel hätte treffend zur zweiten Auflage des 2. WerraEnergie SwimRun in Bad Salzungen gepasst, denn mehr als 36 Grad herrschten zeitweilig in der Innenstadt am Samstagvormittag – obwohl der veranstaltende Triathlonverein Werratal, der vom Unternehmen WerraEnergie unterstützt wurde, die Startzeiten um eine Stunde nach vorn verlegt hatte. Deshalb fiel um 10 Uhr der erste Startschuss bei diesem Duathlon aus Schwimmen und Radfahren. Die Wasservernebler, welche die Stadt aufgestellt hatte, taten den Teilnehmern und Zuschauern angesichts dieser extremen äußeren Bedingungen ebenso gut wie die unkomplizierte Hilfe von Anwohnern, die auf der Laufstrecke per Schlauch vom ihrem Garten aus Wasser spritzten, und die Verpflegung mit Getränken und Obst.