Baden ist im Burgsee eigentlich nicht erlaubt, doch aus diesem sportlichem Anlass wird erneut eine Ausnahme gemacht. Denn Stadtfest (26. bis 28. Juni) und Sport gehen in Bad Salzungen auch in diesem Jahr wieder Hand in Hand. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht es an diesem Samstag erneut ins kühle Nass des Burgsees sowie im Anschluss eine oder gleich mehrere Runden um den See herum. Der 2. WerraEnergie SwimRun bietet dafür die passende Plattform. Das besondere Highlight: Der SwimRun findet mitten im bunten Festgeschehen statt – Sport, Stimmung und Publikum inklusive.