SWG Zella-Mehlis: Zur richtigen Zeit die Weichen richtig gestellt

Das sind Zahlen, um die andere Wohnungsbaugesellschaften die Zella-Mehliser beneiden. Gerade einmal drei Prozent Leerstand hat die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mbH (SWG) zu verwalten. Andernorts liegt man in diesem Bereich zweistellig. Dafür gibt es natürlich Gründe, so SWG-Geschäftsführer Kersten Mey. Einen entscheidenden sieht er bei den Einwohnern, von denen Zella-Mehlis prozentual allein im Vergleich mit der Nachbarstadt Suhl nicht ansatzweise so viele in den vergangenen drei Jahrzehnten verloren hat. Es gibt aber auch andere Faktoren, die dafür sprechen, dass das Wohnen in Zella-Mehlis sehr beliebt ist. „Und das sage ich als Suhler: Zella-Mehlis hat zur richtigen Zeit die Weichen richtig gestellt. Die Stadt hat sich sehr gut entwickelt und damit weniger Einnahmeverluste, sodass wir immer die Möglichkeit hatten, zu investieren.“ Auch die AWG sieht er in der Stadt sehr gut aufgestellt.