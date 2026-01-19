SWG Zella-Mehlis: Zur richtigen Zeit die Weichen richtig gestellt

 
Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis (SWG) liegt seit Jahrzehnten sehr gut im Kurs und hat auch 2026 viel vor.

Die einstige Schule in der Hugo-Jacobi-Straße zählt zu den aktuellen Sanierungsprojekten der SWG. Vermutlich 2027 geht es mit den einzelnen Wohnungen weiter. Derzeit stehen Trockenbau, Elektrik und Heizung an. Foto: Michael Bauroth

Das sind Zahlen, um die andere Wohnungsbaugesellschaften die Zella-Mehliser beneiden. Gerade einmal drei Prozent Leerstand hat die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mbH (SWG) zu verwalten. Andernorts liegt man in diesem Bereich zweistellig. Dafür gibt es natürlich Gründe, so SWG-Geschäftsführer Kersten Mey. Einen entscheidenden sieht er bei den Einwohnern, von denen Zella-Mehlis prozentual allein im Vergleich mit der Nachbarstadt Suhl nicht ansatzweise so viele in den vergangenen drei Jahrzehnten verloren hat. Es gibt aber auch andere Faktoren, die dafür sprechen, dass das Wohnen in Zella-Mehlis sehr beliebt ist. „Und das sage ich als Suhler: Zella-Mehlis hat zur richtigen Zeit die Weichen richtig gestellt. Die Stadt hat sich sehr gut entwickelt und damit weniger Einnahmeverluste, sodass wir immer die Möglichkeit hatten, zu investieren.“ Auch die AWG sieht er in der Stadt sehr gut aufgestellt.

Konstanter Bestand

Zum Bestand der SWG gehören neben 690 Wohn- und Gewerbeeinheiten, auch über 170 Garagen und 402 Stellplätze, der laut Geschäftsführer seit 1993 relativ konstant geblieben ist. Die gewerblichen Einheiten werden unterschiedlich genutzt, etwa als Arztpraxen, Fußpflegestudio, von der Stadtverwaltung, dem Jugendclub Benshausen, als Lagerräume. Den Wohnungsanteil machen 60 Prozent Plattenbauten, 35 Prozent Altbauten aus den 1960-er und 1970-er Jahren aus.

Investitionen statt Ausschüttungen

Weder Sanierungsstau, noch Modernisierungslücken kennt die SWG. „Denn wie viele andere kommunale Unternehmen schüttet die SWG nicht aus, sondern investiert in Objekte von städtebaulichem Interesse und von Bedeutung. Auch Abrisse hat es keine gegeben, dafür aber Erweiterungen im Sinne des Stadtbildes und ihrer Bedeutung.

Wohnen in historischen Gebäuden

Beeindruckende Beispiele dafür sind etwa das erworbene Hotel Stadt Wien am Mehliser Markt. Von 2016 bis 2018 wurde das historische Gebäude zu einem wahren Schmuckstück umgebaut und saniert. Wohnungen und eine Gaststätte befinden sich heute darin. Als weiteres gelungenes Beispiel steht das mehr als 200 Jahre alte Weinhändlerhaus in der Hauptstraße 7. Die Besitzerfamilie hätte Erhalt und Sanierung nicht leisten können, nun ist es komplett saniert und bietet Familien in mehreren großen Wohnungen Raum. Auch die alte Schule in Benshausen reiht sich in die Liste dieser Objekte ein, in der auf der einen Seite zwei Wohnungen entstanden sind.

Haussanierungen prägen das Stadtbild

Mit dem SWG-Aufsichtsrat, der sich aus sechs Stadtratsmitgliedern und dem Bürgermeister zusammensetzt, werden solche Entscheidungen gefällt. So, wie auch für das Objekt in der Hugo-Jacobi-Straße 2 bis 4. Die einstige Schule, die spiegelgleich gebaut worden ist, verfiel zusehends. Vor drei Jahren erfolgte der Kauf des zur Ruine gewordenen Hauses aus Firmenbesitz, an der seit 2025 längst bauliche Fortschritte auszumachen sind. Auch wenn sich der Zustand des Objektes trotz des Gutachtens als noch geschädigter als angenommen herausgestellt hatte, ist diese Objektsanierung der richtige Schritt, wieder ein Schandfleck an prädestinierter Stelle verschwinden sowie gefragten und modernen Wohnraum entstehen zu lassen. Und das ohne Zeitdruck, denn die Maßnahme wird aus dem laufenden Geschäft finanziert.

Kersten Mey im Sanierungsobjekt Hugo-Jacobi-Straße. Foto: Archiv Michael Bauroth

Darüber hinaus steht als dauerhafte Herausforderung im laufenden Jahr das weitere Ersetzen der meist vorhandenen Gasetagenheizungen gegen moderne Brennwerttechnik. Weiterhin sollen auch in diesem Jahr wieder ein, zwei Häuser neue Dächer erhalten sowie in diesem Zug auch neue Anstriche. Und ebenso findet das Balkonanbau-Projekt 2026 seine Fortsetzung, kündigt Kersten Mey an.

Mit eigenem Haushandwerker

Im SWG-Team sind sechs Mitarbeiter zum Wohle der Mieter im Einsatz sowie für die LSIM, die Lerchenberg Service Immobilienmanagement GmbH, tätig. Neu ist, dass dazu seit vergangenem Jahr ein eigener Haushandwerker gehört. „Denn für kleinere Aufträge ist es immer schwieriger geworden, eine entsprechende Firma zu binden“, so Kersten Mey. Auch das eine gute Entscheidung, denn der gelernte Fliesenleger und Trockenbauer hat viele Aufgaben zu erledigen und kann, wie besonders oft von älteren Mietern gewünscht, Wannenbäder zu Duschbädern umbauen.

Mietnomaden kein Thema

Mietnomaden sind für die SWG kein Thema – auch wenn schon einmal jemand in Verzug geraten kann – dafür sind es harmonische Hausgemeinschaften um so mehr. Schon bei der Auswahl der Mieter wird deshalb genau geschaut, um Konflikte möglichst nicht erst entstehen zu lassen. Und sollte es doch einmal dazu kommen, sind die Mitarbeiter, der Geschäftsführer, Ansprechpartner. Sie versuchen, in Stresssituationen zu vermitteln oder reagieren, wenn es sein muss auch mit Kündigung – dies als letzten Weg und als absolute Ausnahme.

Dass die SWG-Strategie passt, das erleben und empfinden die Mieter und spiegeln letztlich auch die Zahlen, Erfolge und Fortschritte wider.