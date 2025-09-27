«Sweet Caroline»: Söder singt wieder – diesmal einen Wiesn-Hit

München - Markus Söder singt wieder – diesmal einen Wiesn-Hit. Pünktlich am zweiten Wiesn-Wochenende veröffentlichte der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident auf seinen Social-Media-Kanälen eine Aufnahme von "Sweet Caroline" von Neil Diamond – mit ihm in der Hauptrolle, am Mikro in einem Studio. Zusammengeschnitten wurde das Ganze mit Videos vom Oktoberfest, vor allem mit Aufnahmen einer feiernden Menge aus einem Zelt. "Sweet Caroline" ist einer der Klassiker in den Wiesn-Zelten, in denen das Bier gut zwei Wochen lang in Strömen fließt.