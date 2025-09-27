«Sweet Caroline»: Söder singt wieder – diesmal einen Wiesn-Hit

Politologin: Eine erfolgreiche PR-Aktion – und eine Gratwanderung

Und nun also ein Wiesn-Hit. "Das ist wieder einmal eine erfolgreiche PR-Aktion", sagt Jasmin Riedl, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München, die Söders Social-Media-Aktionen schon lange beobachtet. "Was Markus Söder macht, ist eine Form moderner politischer Kommunikation", erklärt sie. "Er hat eine digitale Figur von sich kreiert, mit der er Aufmerksamkeit erzeugt. Dabei wirbt er für sich de facto mit Belanglosigkeiten – aber er erzeugt eben Öffentlichkeit und Sichtbarkeit." Auch wenn vieles davon nur kurz aufglimme.