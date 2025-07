«Swatting»: Polizei unterbricht Livestream wegen erfundener Straftat

Erfurt (dpa/th) - Polizisten sind in den Internet-Livestream eines 23-Jährigen in Erfurt geplatzt. Zuvor war bei den Ermittlern eine E-Mail eingegangen, in der der 23-Jährige als Opfer einer schweren Straftat beschrieben wird, wie die Polizei mitteilte. Doch als die Beamten in der Nacht zum Sonntag in der Wohnung des jungen Mannes eintreffen, ist dieser bei bester Gesundheit - die E-Mail hat er nach eigener Aussage nicht verfasst.