Frankreichs einheitliche Kleiderordnung mit kurzen Ärmeln stärke das Zusammengehörigkeitsgefühl, von Kollege Ole Einar Björndalen weiß er, dass die Norweger Probleme mit den wechselnden Lichtverhältnissen haben und als Justus Strelow sich mit letzten Kräften dem Ziel und der Bronzemedaille nähert, ruft er laut: „Das schaffst du!“ Sven Fischer ist voll im Element in seiner neuen Rolle als Biathlon-Co-Kommentator beim ZDF. Die rund 75-minütige Übertragung des aus deutscher Sicht gelungenen Auftakt-Rennens am Mittwoch bei der WM in der Schweiz schlaucht selbst ihn. „Was für eine Spannung auf der letzten Runde. Ich war fix und fertig“, sagt er mit etwas Abstand, „und ich freue mich natürlich für das ganze deutsche Team.“