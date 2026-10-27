Mit einem Wrap stimmte sich Svea Naujack auf das Spiel gegen ihren Ex-Verein ein. Den Teigfladen, gefüllt mit Rucola, Hirtenkäse, Tomaten, Mais und Kidneybohnen, ließ sich die Außenangreiferin des VfB Suhl Lotto Thüringen schmecken. Das nächste Top-Spiel der Volleyball-Bundesliga steht an. „Einfacher wird es auf jeden Fall nicht. Aber wenn wir einen besseren Start hinlegen als in Stuttgart, wo man ja gesehen hat, wie wir uns zurückgekämpft haben, ist etwas möglich.“ Das Ziel von Svea Naujack für die kommenden zwei wichtigen Spiele gegen den Schweriner SC am Mittwoch, 18.30 Uhr und beim Dresdner SC am Samstag, 17.15 ist klar.