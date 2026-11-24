Die Personaldecke ist dünn beim SV Wacker 04 Bad Salzungen. Dementsprechend spärlich besetzt ist häufig die Ersatzbank des Tabellenletzten der Staffel 3 der Fußball-Landesklasse. Zum Derby gegen den SV Borsch 1925 hatten am Samstagnachmittag drei Spieler der zweiten Mannschaft, die in der 1. Kreisklasse spielt, dort Platz genommen: Kevin Leimbach, Steffen Topf und Michael Schäfer, der nach dem Seitenwechsel plötzlich im Fokus stand. Denn Torwart Dorian Ader, der in der 9. Minute mit Gegenspieler Maksim Kharin zusammengeprallt war, konnte wegen einer Rippenverletzung nicht weiter spielen. In Ermangelung eines etatmäßigen Torwarts, weil

Philipp Konjevic verhindert war, rückte der sonstige Feldspieler Michael Schäfer zwischen die Pfosten und gab sein Bestes auf dieser ungewohnten Position – in kurzer Hose und kurzem Trikot fiel er zusätzlich auf.