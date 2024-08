Untrennbar ist der Name John Schmidt mit dem Ilmenauer Fußball verbunden. Am 16. September 1933 in Lauscha als Sohn eines Glasbläsers geboren, wuchs er in einer fußballbegeisterten Region auf und ließ sich dort anstecken. Schließlich spielte Lauscha in den 50er Jahren höherklassig und Motor Steinach schaffte es in den 60ern sogar für zwei Jahre in die DDR-Oberliga. Nach seinem Abitur studierte John Schmidt Volkswirtschaft in Berlin-Karlshorst und spielte dort bei der SG Union Oberschöneweide, dem Vorgänger des heutigen Bundesligisten 1. FC Union Berlin, unter anderem mit Günter (Moppel) Schröter.