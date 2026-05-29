Der SV Germania Ilmenau steht vor dem großen Schritt: Am Sonntag um 15 Uhr kann die Mannschaft im Auswärtsspiel beim FSV Gräfenroda die Meisterschaft in der Kreisoberliga Mittelthüringen perfekt machen. Mit sieben Punkten Vorsprung bei noch drei ausstehenden Partien haben die Ilmenauer den Aufstieg in die Landesklasse selbst in der Hand – unabhängig von den Ergebnissen des Verfolgers Wachsenburg Haarhausen. Ein Sieg würde die Tabellenführung uneinholbar machen und den lang ersehnten Schritt nach oben vorzeitig besiegeln. Im Vorfeld der Partie haben wir im Interview mit Germania-Trainer Thomas Giehl gesprochen.